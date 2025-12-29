Путин подписал закон об утверждении наличия крестов на гербе России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет наличие крестов на гербе страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
В законе указано, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
В сопроводительных материалах подчёркивается, что данные изменения помогут предотвратить искажение одного из официальных символов РФ.
Ранее Путин подписал закон, который запрещает исполнение на территории страны решений иностранных уголовных судов и международных судебных органов.