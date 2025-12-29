Ричмонд
Путин подписал закон об утверждении наличия крестов на гербе России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который утверждает наличие крестов на государственном гербе страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет наличие крестов на гербе страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В законе указано, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

В сопроводительных материалах подчёркивается, что данные изменения помогут предотвратить искажение одного из официальных символов РФ.

Ранее Путин подписал закон, который запрещает исполнение на территории страны решений иностранных уголовных судов и международных судебных органов.