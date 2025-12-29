Депутаты переизбрали глав двух районов Новосибирской области

На сессии Законодательного собрания депутаты единогласно утвердили глав двух муниципальных районов. Оба кандидата были избраны путем открытого голосования. Об этом сообщает стало известно из оперативного совещания.
Все 28 депутатов присутствовали на заседании. Владимиру Шубникову доверили возглавлять Купинский район уже в пятый срок подряд. Его кандидатура была поддержана единогласно.
Также открытым голосованием главой Чистоозерного района избрали Сергея Черкасова. Он хорошо знаком с территорией, так как ранее уже работал в этом районе.
Сергей Черкасов и Владимир Шубников поблагодарили депутатов и жителей за доверие и пообещали приступить к исполнению обязанностей.