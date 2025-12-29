В России повысили штрафы за перевозку детей без автокресла

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно новой редакции статьи 12.23 КоАП, за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства (автокресла или иного разрешенного средства) теперь предусмотрены повышенные штрафы. Для водителей-частных лиц размер штрафа составит 5 тысяч рублей.
Ответственность коснется не только водителей. Для должностных лиц, допустивших такое нарушение, штраф установлен в размере 50 тысяч рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц — 200 тысяч рублей.
Отметим, что согласно новым нормам, в ПДД вводится четкое определение детской удерживающей системы. Теперь к таким устройствам относятся только сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей.