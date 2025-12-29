NV: Залужный собирается покинуть пост посла в начале января

В то же время, по словам приближенных к офису Владимира Зеленского источников, Залужный еще несколько недель назад, находясь в Киеве, заявлял, что хочет уйти в отставку. «Они с [Зеленским] обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники.