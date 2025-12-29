Ричмонд
NV: Залужный собирается покинуть пост посла в начале января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть в начале января свой дипломатический пост в Лондоне и вернуться в Киев. Об этом сообщил информационный портал NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах.

Источник: AP 2024

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4—5 января 2026 года, если ничего не повлияет на его решение», — сказал один из собеседников портала.

В то же время, по словам приближенных к офису Владимира Зеленского источников, Залужный еще несколько недель назад, находясь в Киеве, заявлял, что хочет уйти в отставку. «Они с [Зеленским] обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники.

По словам других собеседников портала, Залужный определенное время задумывался о том, чтобы занять должность посла в США или вернуться на пост главкома ВСУ. Однако пока какие-либо решения отсутствуют, а речь о замене посла в США не ведется.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его «ссылку» в Лондон. Однако Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

