«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже
В то же время, по словам приближенных к офису Владимира Зеленского источников, Залужный еще несколько недель назад, находясь в Киеве, заявлял, что хочет уйти в отставку. «Они с [Зеленским] обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники.
По словам других собеседников портала, Залужный определенное время задумывался о том, чтобы занять должность посла в США или вернуться на пост главкома ВСУ. Однако пока какие-либо решения отсутствуют, а речь о замене посла в США не ведется.
Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его «ссылку» в Лондон. Однако Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.