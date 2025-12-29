Итоги встречи Трампа с Зеленским разрушили план Киева и ЕС

Итоги встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского разрушили план Украины и Европейского союза, которые надеялись убедить главу Белого дома принять за основу мирного урегулирования озвученные ранее Киевом 20 пунктов. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение…» — отмечается в статье украинского издания.
Журналисты, анализируя комментарии Трампа, пришли к выводу, что он настаивает на решении вопроса территорий и прочих спорных моментов мирного плана через решение парламента, а не через референдум, как того хочет Киев.
Встреча Трампа с Зеленским прошла в воскресенье во Флориде. Перед этим американский лидер созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что беседа длилась болеше часа и носила дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Ранее сообщалось, что Зеленского на встрече во Флориде посадили напротив портрета Елизаветы II.