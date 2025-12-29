Путин подписал закон о крестах на гербе России

Изменения внесены в закон «О Государственном гербе Российской Федерации». Согласно нововведениям, описание герба дополняется указанием на то, что малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.