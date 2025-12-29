Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в Волгограде

Эти трагические события навсегда останутся в памяти волгоградцев. В конце 2013 года в городе произошли два теракта. Сначала 29 декабря террорист-смертник привел в действие взрывное устройство прямо в здании вокзала, перед рамками металлодетекторов. На следующий день, 30 декабря, новый взрыв прогремел в утренний час пик. Целью стал переполненный троллейбус маршрута № 15.