Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в Волгограде

Глава Волгоградской области возложил цветы к памятнику у железнодорожного вокзала, где произошла страшная трагедия.

Источник: пресс-служба АВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала. Глава региона почтил память жертв страшных терактов, которые потрясли город в декабре 2013 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Эти трагические события навсегда останутся в памяти волгоградцев. В конце 2013 года в городе произошли два теракта. Сначала 29 декабря террорист-смертник привел в действие взрывное устройство прямо в здании вокзала, перед рамками металлодетекторов. На следующий день, 30 декабря, новый взрыв прогремел в утренний час пик. Целью стал переполненный троллейбус маршрута № 15.