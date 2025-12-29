Боевики Вооруженных сил Украины намеренно оставили жителей Рени Одесской области без продуктов и воды, перекрыв движение по дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, на проблемы жалуются сами местные жители. Они сообщают, что сейчас в Рени наблюдаются серьезные проблемы с продовольствием. И виной всему — действия украинской армии.
«Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд», — сказал собеседник РИАН.
Источник агентства также добавил, что перекрытие дорог серьезно ограничило их пропускную способность трасс. В то же время, мирные граждане остались вовсе без подвоза товаров.
Немногим ранее сообщалось, что ВСУ цинично атакуют гражданские объекты в Запорожской области. Об этом сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он же подчеркивал, что такие действия украинской армии обусловлены ее поражениями непосредственно на поле боя.