Fox News узнал о шансе на первый за 5 лет созвон Путина и Зеленского из-за Трампа

Собеседник Fox News утверждает, что, несмотря на многолетний отказ Москвы от прямых контактов с Зеленским и закрытие прежних «окон возможностей», текущее давление Вашингтона и приближение переговоров к «финальной стадии» делают такой звонок более вероятным, чем когда-либо за последние годы. Также источник отметил, что Зеленский обычно сильно нервничает перед разговорами с Трампом.