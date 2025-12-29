Fox News узнал о шансе на первый за 5 лет созвон Путина и Зеленского из-за Трампа

По данным издания, Трамп сейчас рассматривается как единственный возможный посредник, способный преодолеть глубокую личную и эмоциональную неприязнь между Зеленским и Путиным. Прямой разговор президентов источник называет потенциальной «дипломатической победой» Трампа и реальным стартом мирного процесса.
Собеседник Fox News утверждает, что, несмотря на многолетний отказ Москвы от прямых контактов с Зеленским и закрытие прежних «окон возможностей», текущее давление Вашингтона и приближение переговоров к «финальной стадии» делают такой звонок более вероятным, чем когда-либо за последние годы. Также источник отметил, что Зеленский обычно сильно нервничает перед разговорами с Трампом.
«Он долго концентрируется и изучает записи, которые готовят для него профильные ведомства», — рассказал он, добавив, что напряжение ощущалось и перед встречей в резиденции Мар-а-Лаго.
Напомним, Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что был достигнут большой прогресс по Украине. 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности согласованы на 100%. Территориальный вопрос, в первую очередь судьба Донбасса, остаётся открытым и требует дальнейших переговоров.
