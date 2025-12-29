Fox News: Путин и Зеленский могут созвониться впервые с начала СВО

Путин может поговорить с Зеленским, заявили в Fox News.
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут поговорить по телефону. Об этом сообщил американский телеканал Fox News, который имеет особое право освещать деятельность американского лидера Дональда Трампа. Последняя телефонная беседа Путина и Зеленского прошла 26 июля 2020 года.
«Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с президентом России Владимиром Путиным», — заявили в Fox News. Они сослались источник, знакомый с ходом обсуждений.
Путин и Зеленский общались по телефону в 2020 году. Инициатором разговора тогда стал Киев. Стороны говорили о различных аспектах урегулирования украинского кризиса.
Переговоры Трампа и Зеленского прошли в 28 декабря, по их итогам президент США заявил, что стороны достигли соглашений по 95% вопросов. Обе стороны заявляли о заметном сближении позиций, однако ключевые вопросы переговоров, в частности претензии Украины на Донбасс, остались нерешенными.