Рабочие группы и территориальный вопрос. Итоги встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Трамп по итогам заявил, что территориальный вопрос является одним из остающихся нерешенными на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп и Зеленский объявили составы рабочих групп по урегулированию.
ТАСС собрал основное об итогах.
О встрече
Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами.
Телеконференция продолжалась час, речь шла о гарантиях безопасности. По итогам переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что достигнут хороший прогресс.
Заявления по итогам
Трамп на совместной пресс-конференции признал, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным.
Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас «намного ближе» к договоренности, чем когда бы то ни было.
По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через «несколько недель». Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь.
В свою очередь Зеленский заявил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской.
Он также выступил с утверждением, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности Киеву — на 100%.
Кроме того, Зеленский изменил свою позицию и допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде вместо проведения референдума.
О составах рабочих групп
Трамп и Зеленский на совместной пресс-конференции объявили составы рабочих групп по урегулированию.
Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн войдут в состав американской рабочей группы по Украине.
В украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.