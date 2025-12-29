Путин подписал закон о штрафах за тонировку у временно ввезенных авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для водителей автомобилей, временно ввезённых в Россию, если тонировка стёкол не соответствует нормам. Теперь за слишком тёмные стёкла на таких машинах будут наказывать рублём. Информация опубликована на официальном портале правовых актов.
Закон касается автомобилей, которые находятся в России не больше шести месяцев под особым таможенным режимом. Водители должны предъявлять документы от таможни, подтверждающие этот статус. Именно в таких случаях за нарушение правил тонировки предусмотрена ответственность.
В России для лобового и передних боковых стёкол разрешена только тонировка, пропускающая не менее 70 процентов света. Обычный штраф за превышение этого лимита остаётся 500 рублей. Новый закон распространяет это правило на временно ввезённые машины.
Кроме того, президент подписал ещё один документ, который ужесточает наказание за неправильную перевозку детей. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штрафы стали заметно выше.
Если ребёнка везут без специального автокресла или другого разрешённого удерживающего устройства, обычным водителям придётся заплатить 5 тысяч рублей. Раньше наказание было мягче. Цель поправок — повысить безопасность маленьких пассажиров.