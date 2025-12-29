Путин подписал закон о штрафах за тонировку у временно ввезенных авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для водителей автомобилей, временно ввезённых в Россию, если тонировка стёкол не соответствует нормам. Теперь за слишком тёмные стёкла на таких машинах будут наказывать рублём. Информация опубликована на официальном портале правовых актов.