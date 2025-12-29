Свердловский губернатор ввел новую должность под своего первого зама

Правительство реорганизовали для разгрузки.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес ключевые изменения в структуру регионального правительства, создав новую высшую должность и объединив два министерства. Главным нововведением стало введение в состав кабмина должности первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки. Информация о подписанном указе предоставлена департаментом информационной политики региона.
«Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ “О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области”. Согласно документу, количество членов правительства сокращено до 25 человек за счет введения в состав правительства новой должности первого заместителя Губернатора Свердловской области — министра промышленности и науки Свердловской области», — говорится в официальном сообщении.
На эту новую ключевую позицию, как ранее анонсировало URA.RU, назначен действующий первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, который совместит два высоких поста. При этом должность действующего министра промышленности Сергея Пересторонина, возглавлявшего ведомство с 2016 года, упразднена. Ранее сообщалось, что Пересторонин, работавший с приставкой «исполняющий обязанности», готовится к отставке.
Вторым масштабным изменением стало объединение экономического и инвестиционного блоков. Министерство экономики и территориального развития преобразовано в министерство экономики, инвестиций и территориального развития. Должность заместителя губернатора — министра инвестиций и развития, которую занимал Дмитрий Ионин, исключена из структуры правительства. После реорганизации Ионин сохранит статус заместителя губернатора, курируя инвестиции, цифровизацию и туризм, но уже без министерского портфеля. По данным источников, это решение призвано разгрузить чиновника, который курирует несколько широких направлений. Объединенное министерство, как сообщалось ранее, возглавит бывший директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.