Свердловский губернатор ввел новую должность под своего первого зама

Вторым масштабным изменением стало объединение экономического и инвестиционного блоков. Министерство экономики и территориального развития преобразовано в министерство экономики, инвестиций и территориального развития. Должность заместителя губернатора — министра инвестиций и развития, которую занимал Дмитрий Ионин, исключена из структуры правительства. После реорганизации Ионин сохранит статус заместителя губернатора, курируя инвестиции, цифровизацию и туризм, но уже без министерского портфеля. По данным источников, это решение призвано разгрузить чиновника, который курирует несколько широких направлений. Объединенное министерство, как сообщалось ранее, возглавит бывший директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.