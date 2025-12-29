Наличие крестов на гербе России закрепили в законе

Согласно новым формулировкам, малые короны, большая корона и держава на гербе увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами. Эти элементы признаются неотъемлемой частью официального символа страны.
В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что изменения направлены на предотвращение искажений государственного герба и его произвольных трактовок. Таким образом, закон формально закрепляет исторический облик символа и защищает его от изменений в оформлении.
Документ был принят Госдумой в третьем чтении в середине декабря и стал реакцией на случаи исчезновения или замены крестов на государственных символах, включая гербы учреждений и изображения храмов на купюрах. Вслед за нижней палатой документ одобрил и Совет Федерации.
