Наличие крестов на гербе России закрепили в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который официально закрепляет наличие крестов на государственном гербе РФ. Документ вносит изменения в закон «О Государственном гербе РФ».

Источник: Life.ru

Согласно новым формулировкам, малые короны, большая корона и держава на гербе увенчаны прямыми равноконечными четырёхконечными крестами с расширяющимися концами. Эти элементы признаются неотъемлемой частью официального символа страны.

В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что изменения направлены на предотвращение искажений государственного герба и его произвольных трактовок. Таким образом, закон формально закрепляет исторический облик символа и защищает его от изменений в оформлении.

Документ был принят Госдумой в третьем чтении в середине декабря и стал реакцией на случаи исчезновения или замены крестов на государственных символах, включая гербы учреждений и изображения храмов на купюрах. Вслед за нижней палатой документ одобрил и Совет Федерации.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.