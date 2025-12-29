Новым главой свердловского минцифры стал айтишник

В свердловском правительстве произошла важная рокировка.
Назначение на вакантную ключевую должность в правительстве Свердловской области готовится в предновогодние дни. Новым министром цифрового развития региона стал практикующий IT-специалист Евгений Шонов, ранее руководивший проектами в крупной уральской компании. Также в правительстве, как и анонсировало URA.RU, на должность министра экономики назначен Андрей Антипин. Министерство культуры возглавил Илья Марков. Дмитрий Ионин занял пост заместителя губернатора, а Алексей Шмыков — первым замгубернатора и министром промышленности и науки. Об этом сообщил департамент информационной политики.
Евгений Шонов руководил проектами по автоматизации учета в крупнейшей IT-компаний Урала — «СКБ-Контур». Также Шонов имеет практический опыт работы над цифровыми проектами для администрации Екатеринбурга. «Евгений Шонов до декабря 2025 года работал в СКБ Контур. В компанию он пришел в 1999 году на должность специалиста по сборке и настройке компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования. В дальнейшем реализовал проекты по цифровизации ЖКХ в Свердловской области. С 2022 года занимался взаимодействием СКБ Контур с государственными заказчиками и органами власти. Евгений Шонов обладает высокой экспертизой в сфере автоматизации государственных и бюджетных учреждений, пониманием бюджетного устройства и процесса, правил и принципов взаимодействия государственных органов исполнительной власти и местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе СКБ-Контур.
Предыдущий министр, Михаил Пономарьков, возглавлявший ведомство с 2021 года, был отправлен в отставку 16 сентября 2025 года. Пономарьков не был оставлен в статусе исполняющего обязанности — его трудовой договор был расторгнут. По данным источников URA.RU, причиной отставки стал конфликт с профильным заместителем губернатора Дмитрием Иониным, который весной 2025 года отменил спорную закупку, инициированную министерством Пономарькова. Также отмечалось, что Пономарькова относили к команде бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, который осенью 2025 года был отправлен в отставку, а затем задержан по уголовному делу.