Новым главой свердловского минцифры стал айтишник

Евгений Шонов руководил проектами по автоматизации учета в крупнейшей IT-компаний Урала — «СКБ-Контур». Также Шонов имеет практический опыт работы над цифровыми проектами для администрации Екатеринбурга. «Евгений Шонов до декабря 2025 года работал в СКБ Контур. В компанию он пришел в 1999 году на должность специалиста по сборке и настройке компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования. В дальнейшем реализовал проекты по цифровизации ЖКХ в Свердловской области. С 2022 года занимался взаимодействием СКБ Контур с государственными заказчиками и органами власти. Евгений Шонов обладает высокой экспертизой в сфере автоматизации государственных и бюджетных учреждений, пониманием бюджетного устройства и процесса, правил и принципов взаимодействия государственных органов исполнительной власти и местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе СКБ-Контур.