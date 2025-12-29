Ричмонд
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил задержанного за превышение полномочий министра строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько с 28 декабря, сообщает правительство региона.

Источник: Михаил Заскалько/Telegram

«Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края с 28 декабря 2025 года. Министром с 29 декабря назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края», — говорится в сообщении краевого правительства в Telegram-канале.