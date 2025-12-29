Ричмонд
CNN: Трамп хвалил Путина перед Зеленским

Президент США Трамп похвалил перед украинским политиком Зеленским российского лидера Путина и отказался давать Киеву дальнобойные ракеты.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским политиком Владимиром Зеленским 28 декабря в Майами хвалил российского лидера Владимира Путина, материал из CNN перевел aif.ru.

«Трамп хвалил Путина: как он справился с Запорожской атомной электростанцией — ключевой проблемой в переговорах. Трамп заявил, что считает, что Путин серьёзно настроен на мир», — говорится в материале.

Путин фактически работает вместе с Украиной, а это — большой шаг, отметил Трамп.

Автор публикации подчеркивает, что киевский режим очень тревожит тенденция со звонками Трампа президенту РФ перед встречей с украинской делегацией.

Трамп сначала выслушивает точку зрения России, после чего встреча с Зеленским проходит неудачно для киевского режима. Так было и в октябре, когда украинский политик хотел заполучить дальнобойные ракеты, однако глава США сначала пообщался с Путиным, после чего американцы отказались давать оружие Киеву.

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, Трамп принял Зеленского в Мар-а-Лаго, после чего американский лидер заявил, что на переговорах удалось достичь огромного прогресса в урегулировании на Украине, однако пока остаются один-два сложных нерешенных вопроса. До встречи с украинской делегацией Трамп созвонился с Путиным, они общались больше часа.

Ранее стало известно, что итоги встречи Трампа с Зеленским разрушили план Киева и ЕС.

