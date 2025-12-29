Трамп сначала выслушивает точку зрения России, после чего встреча с Зеленским проходит неудачно для киевского режима. Так было и в октябре, когда украинский политик хотел заполучить дальнобойные ракеты, однако глава США сначала пообщался с Путиным, после чего американцы отказались давать оружие Киеву.