Radio NV: Залужный собирается покинуть пост посла в Великобритании

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить дипломатическую должность в Лондоне. Это может случиться в январе, передает Radio NV со ссылкой на источники.
Отмечается, что Залужный озвучил Владимиру Зеленскому свое желание об отставке несколько недель назад во время своего пребывания в Киеве. Собеседники рассказали, что обсуждались разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса Зеленского, однако на тот момент заинтересованности он не проявил.
Предполагается, что Залужный хочет вернуться в Киев, о чем может объявить 4−5 января, если ничего не повлияет на его решение.
Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Зеленский в преддверии возможных выборов развернул кампанию дискредитации против Залужного.