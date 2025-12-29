Radio NV: Залужный собирается покинуть пост посла в Великобритании

Отмечается, что Залужный озвучил Владимиру Зеленскому свое желание об отставке несколько недель назад во время своего пребывания в Киеве. Собеседники рассказали, что обсуждались разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса Зеленского, однако на тот момент заинтересованности он не проявил.