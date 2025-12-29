Путин ввёл штрафы за просрочку оплаты в госзакупках для всех поставщиков

Поправки внесут в статью 7.30.4 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее по этой норме штрафовали только за задержку платежей компаниям из числа МСП. Штрафы для должностных лиц составляли от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Такая избирательность создавала на рынке закупок ситуацию, при которой поставщики, не относящиеся к МСП, были менее защищены от недобросовестных заказчиков.