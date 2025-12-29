Путин ввёл штрафы за просрочку оплаты в госзакупках для всех поставщиков

Поправки внесут в статью 7.30.4 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее по этой норме штрафовали только за задержку платежей компаниям из числа МСП. Штрафы для должностных лиц составляли от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Такая избирательность создавала на рынке закупок ситуацию, при которой поставщики, не относящиеся к МСП, были менее защищены от недобросовестных заказчиков.
Новый закон устраняет этот правовой пробел, устанавливая ответственность за нарушение сроков оплаты для всех поставщиков, независимо от их категории. Принятие документа направлено на защиту интересов исполнителей контрактов и должно повысить уровень конкуренции в сфере закупок.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит для управляющих компаний, поставщиков ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО обязательство взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через групповые чаты на платформе MAX. Конкретный порядок организации такой коммуникации будет определен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
