Залужный собрался покинуть пост посла в Британии и вернуться на Украину

«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорится в сообщении.
Экс-главком планирует вернуться в Киев и может сделать заявление о своём ухода с должности посла 4−5 января 2026 года, если его планы не изменятся.
Ранее Валерий Залужный попал в скандальную ситуацию. Появились фотографии, где посол Украины в Великобритании вместе с супругой отдыхают на пляже в Доминикане. Снимки на фоне Карибского моря вызвали широкий общественный резонанс.
