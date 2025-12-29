Ричмонд
Залужный собрался покинуть пост посла в Британии и вернуться на Украину

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный запросил у Владимира Зеленского отставку с должности посла в Великобритании. Об этом, ссылаясь на источники в администрации президента, сообщает издание NV.ua.

«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорится в сообщении.

Экс-главком планирует вернуться в Киев и может сделать заявление о своём ухода с должности посла 4−5 января 2026 года, если его планы не изменятся.

Ранее Валерий Залужный попал в скандальную ситуацию. Появились фотографии, где посол Украины в Великобритании вместе с супругой отдыхают на пляже в Доминикане. Снимки на фоне Карибского моря вызвали широкий общественный резонанс.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
