«Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падёт киевский режим», — написал эксперт.
По его словам, быстрое падение режима, хотя и может сопровождаться всплеском внутреннего насилия, способно устранить предпосылки для возобновления крупного конфликта. В то же время, если Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся укрепить власть и стабилизировать ситуацию, это, как считает аналитик, может создать условия для нового вооружённого противостояния с Россией.
Ранее в Киеве подтвердили, что страна готовится к выборам президента, которые пройдут в гибридном формате. Однако на Украине опасаются возможных фальсификаций. При этом Владимир Зеленский утверждает, что все законодательные инициативы для такого процесса уже готовы.
