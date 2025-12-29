В Венгрии заявили, что падение киевского режима снизит риск новой крупной войны

По его словам, быстрое падение режима, хотя и может сопровождаться всплеском внутреннего насилия, способно устранить предпосылки для возобновления крупного конфликта. В то же время, если Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся укрепить власть и стабилизировать ситуацию, это, как считает аналитик, может создать условия для нового вооружённого противостояния с Россией.