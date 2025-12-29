Ричмонд
В Венгрии заявили, что падение киевского режима снизит риск новой крупной войны

Скорейшая смена власти в Киеве может снизить вероятность возобновления полномасштабных боевых действий. Об этом у себя в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Источник: Life.ru

«Установится ли в результате долгосрочный мир или временное прекращение огня, зависит от того, насколько быстро падёт киевский режим», — написал эксперт.

По его словам, быстрое падение режима, хотя и может сопровождаться всплеском внутреннего насилия, способно устранить предпосылки для возобновления крупного конфликта. В то же время, если Владимиру Зеленскому или его преемнику удастся укрепить власть и стабилизировать ситуацию, это, как считает аналитик, может создать условия для нового вооружённого противостояния с Россией.

Ранее в Киеве подтвердили, что страна готовится к выборам президента, которые пройдут в гибридном формате. Однако на Украине опасаются возможных фальсификаций. При этом Владимир Зеленский утверждает, что все законодательные инициативы для такого процесса уже готовы.

