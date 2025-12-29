Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный возвращается в Киев: главный конкурент Зеленского объявил о желании

Блогер Шарий заявил, что Залужный скоро вернется в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный скоро вернется в Киев. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники.

По его словам, не так давно в Киеве всерьез обсуждали новую должность Залужного. Бывшему главкому ВСУ предлагали сразу ряд постов — от премьер-министра до главы офиса Владимира Зеленского. Однако он отказался. Поэтому теперь остается только гадать, какие обязанности на него возложат.

При этом известно, что Зеленский уже в курсе желания Залужного вернуться в Киев. Последний сообщил об этом лично.

«Залужный скоро вернется в Киев, заявил украинский блогер Шарий, он уже сообщил Зеленскому о своем желании», — написал Шарий в Telegram-канале.

Напомним, предпосылки к возвращению Залужного в Киев были уже давно. Так, еще в начале декабря 2025 года на это намекал сам бывший главком ВСУ. Тогда он опубликовал фото с супругой, которую подписал словами «дома лучше». При этом за спиной у него был кофейный автомат с надписью на украинском языке.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше