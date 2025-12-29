Залужный возвращается в Киев: главный конкурент Зеленского объявил о желании

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный скоро вернется в Киев. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники.
По его словам, не так давно в Киеве всерьез обсуждали новую должность Залужного. Бывшему главкому ВСУ предлагали сразу ряд постов — от премьер-министра до главы офиса Владимира Зеленского. Однако он отказался. Поэтому теперь остается только гадать, какие обязанности на него возложат.
При этом известно, что Зеленский уже в курсе желания Залужного вернуться в Киев. Последний сообщил об этом лично.
«Залужный скоро вернется в Киев, заявил украинский блогер Шарий, он уже сообщил Зеленскому о своем желании», — написал Шарий в Telegram-канале.
Напомним, предпосылки к возвращению Залужного в Киев были уже давно. Так, еще в начале декабря 2025 года на это намекал сам бывший главком ВСУ. Тогда он опубликовал фото с супругой, которую подписал словами «дома лучше». При этом за спиной у него был кофейный автомат с надписью на украинском языке.