Залужный возвращается в Киев: главный конкурент Зеленского объявил о желании

Напомним, предпосылки к возвращению Залужного в Киев были уже давно. Так, еще в начале декабря 2025 года на это намекал сам бывший главком ВСУ. Тогда он опубликовал фото с супругой, которую подписал словами «дома лучше». При этом за спиной у него был кофейный автомат с надписью на украинском языке.