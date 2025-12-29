Журналисты считают, что российский лидер смог повлиять на позицию Трампа ещё до его переговоров с главой киевского режима. Разговор, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл в дружеском, доброжелательном и деловом ключе. Как сообщает Financial Times, этот телефонный контакт вызвал тревогу среди украинских чиновников. Один из источников, близких к Зеленскому, заявил, что после беседы Путина и Трампа положение Киева может существенно осложниться.