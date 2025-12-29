Ричмонд
Times бурно отреагировала на «‎сюрприз» Путина перед встречей Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин получил дипломатическое преимущество на фоне переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет газета Times, анализируя телефонный разговор глав России и США.

Источник: Life.ru

«В очередной раз Путин получил дипломатическое преимущество перед переговорами в Мар-а-Лаго», — отмечает Times, указывая, что этот контакт состоялся до встречи Трампа с Зеленским.

Журналисты считают, что российский лидер смог повлиять на позицию Трампа ещё до его переговоров с главой киевского режима. Разговор, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл в дружеском, доброжелательном и деловом ключе. Как сообщает Financial Times, этот телефонный контакт вызвал тревогу среди украинских чиновников. Один из источников, близких к Зеленскому, заявил, что после беседы Путина и Трампа положение Киева может существенно осложниться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

