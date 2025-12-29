Мема: приезд Зеленского в Москву подтвердил бы его стремление к миру

Приезд Владимира Зеленского в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным стал бы подтверждением его стремления к мирному урегулированию конфликта, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Если бы Зеленский посетил президента Путина в Москве, тогда я бы, возможно, поверил в подлинность мирных усилий», — написал он в соцсети X*, добавив, что любая встреча за пределами Москвы является лишь иллюзией мира.
Политик считает, что для урегулирования ситуации необходимо истинное желание положить конец конфликту и перестать рассматривать другую сторону как врага.
28 декабря президент США Дональд Трамп принял Зеленского в Мар-а-Лаго. Американский лидер заявил, что далось достичь огромного прогресса в урегулировании на Украине, но остаются нерешенными один-два сложных вопроса. До встречи с украинской делегацией Трамп также созвонился с Путиным, с которым общался больше часа.
Сообщалось, что во время встречи с Зеленским Трамп хвалил Путина.
