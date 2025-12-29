В двух курганских отделениях полиции назначили временное руководство

Два подполковника стали врио начальника полиции в Далматово и Петухово.
Временных руководителей назначили в двух отделениях полиции в округах Курганской области — Далматовском и Петуховском. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В отделах полиции “Далматовский” и “Петуховский” появились врио начальника. Новые руководители были назначены после выхода на пенсию прежних глав», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение на сайте УМВД региона. Врио начальника МО МВД «Петуховский» стал подполковник Калиаскер Баймахомбетов. «Прежний начальник, подполковник полиции Александр Никоненко, вышел на пенсию по выслуге лет», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Временный руководитель был назначен и в ОМВД «Далматовский». Руководство доверено подполковнику Антону Курочкину. В далматовском отделе полиции прежний руководитель Александр Коротков также вышел на пенсию.