ОГЭ, выплаты и СВО: Какие законы изменят жизни миллионов россиян в январе

Он сообщил, что с 1 января МРОТ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Параллельно будут увеличены прожиточный минимум, социальные выплаты, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. В рамках усиления семейной политики снимаются ограничения на зачёт в страховой стаж периодов ухода за ребёнком, а работающие родители двух и более детей получат новое пособие, основанное на сниженной ставке НДФЛ. Женщины со званием «Мать-героиня» будут приравнены по социальным гарантиям к Героям России и Труда.