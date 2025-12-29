ОГЭ, выплаты и СВО: Какие законы изменят жизни миллионов россиян в январе

Он сообщил, что с 1 января МРОТ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Параллельно будут увеличены прожиточный минимум, социальные выплаты, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. В рамках усиления семейной политики снимаются ограничения на зачёт в страховой стаж периодов ухода за ребёнком, а работающие родители двух и более детей получат новое пособие, основанное на сниженной ставке НДФЛ. Женщины со званием «Мать-героиня» будут приравнены по социальным гарантиям к Героям России и Труда.
Володин также отметил, что продолжится поддержка участников СВО и их семей путём продления кредитных каникул и введения налоговых льгот, а с мигрантами усилят контроль через обмен информацией между МВД и образовательными органами.
Кроме того, для иноагентов установят единую ставку НДФЛ в 30%, а выпускники 9-х классов, не сдавшие ОГЭ, получат возможность бесплатно обучиться рабочей профессии.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году Государственная дума приняла 588 федеральных законов. При этом больше половины из них (71%) — это документы прямого действия. По словам Вячеслава Володина, за прошедшее время это самый высокий показатель.
