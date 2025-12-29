Силы ПВО за два часа сбили 23 украинских беспилотника над Новгородской областью

Как отмечается в заявлении военного ведомства, все произошло в понедельник, 29 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени попытались атаковать Новгородскую область с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Дроны были успешно перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО.