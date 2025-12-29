Силы ПВО за два часа сбили 23 украинских беспилотника над Новгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили сразу 23 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Новгородскую область. Об этом сообщило Министерство обороны.
Как отмечается в заявлении военного ведомства, все произошло в понедельник, 29 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени попытались атаковать Новгородскую область с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Дроны были успешно перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО.
«Перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области», — сообщает Минобороны РФ.
Тем временем похожая ситуация сложилась в Краснодарском крае. Там системы ПВО уничтожили сразу семь беспилотников Вооруженных сил Украины. Еще 11 дронов были сбиты над республикой Адыгея. Все произошло также в понедельник, 29 декабря.