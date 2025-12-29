Путин одобрил принесение присяги гражданина РФ с 14 лет

Подростки с 14 лет при вступлении в российское гражданство будут приносить присягу гражданина. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее минимальный возраст для принесения клятвы составлял 18 лет. Отмечается, что получающие российские паспорта подростки должны сознательно принимать обязательства по соблюдению Конституции и законодательства страны.
Как подчеркнул зампред думского Комитета по делам СНГ Артем Туров, речь идет о лицах, приобретающих гражданство, а не имеющих его с рождения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что любой стремящийся стать российским гражданином обязан уважать законы страны и не дискредитировать статус гражданина России. По его словам, 14 лет — это возраст, когда уже можно осознавать всю серьезность этого шага.
Согласно закону решение о приеме в гражданство признается недействительным, если лицо отказывается приносить присягу.
Федеральный закон вступает в силу спустя 10 дней после дня его официального опубликования.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста принесения присяги гражданина РФ.