Путин подписал закон о присяге для получающих гражданство с 14 лет

Закон также конкретизирует последствия отказа от принесения присяги. В случае, если новопринятый гражданин сразу отказывается от её принесения, решение о предоставлении ему гражданства будет аннулировано, причём задним числом — с момента его принятия. По действующим нормам такое решение обретает силу только после принятия присяги, а если этого не происходит в течение года, оно признаётся недействительным с исходной даты. Помимо этого, закон устанавливает, что решение о приёме в гражданство становится недействительным, если лицо скончалось до момента принятия присяги.