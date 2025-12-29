Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о присяге для получающих гражданство с 14 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает приносить присягу гражданина России с 14 лет, а не с 18, как было ранее. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Life.ru

Инициатива исходила от группы депутатов во главе с председателем Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Как говорится в документе, цель — повысить патриотический дух и закрепить осознанное обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ.

Закон также конкретизирует последствия отказа от принесения присяги. В случае, если новопринятый гражданин сразу отказывается от её принесения, решение о предоставлении ему гражданства будет аннулировано, причём задним числом — с момента его принятия. По действующим нормам такое решение обретает силу только после принятия присяги, а если этого не происходит в течение года, оно признаётся недействительным с исходной даты. Помимо этого, закон устанавливает, что решение о приёме в гражданство становится недействительным, если лицо скончалось до момента принятия присяги.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.