Киев с Европой закладывают «мины» в мирный план: в Совфеде рассказали о недальновидной политике партнеров Украины

Сенатор отметил, что киевский режим уже не верит в военную победу над Россией. Вместо этого они делают ставку на террористические методы, чтобы добиться громкого медийного эффекта. Такой подход помогает поддерживать в украинском обществе военную истерию и неоправданный оптимизм, на которых пока держится режим.