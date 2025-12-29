Европейские политики и власти Киева специально вставляют в мирные предложения по Украине пункты, которые заведомо неприемлемы для России. Эти «мины» нужно обезвредить, чтобы переговоры могли продвигаться. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который написал об этом в колонке для ТАСС.
«Важно продвижение переговоров при активной роли администрации Трампа, и прежде всего — нейтрализация всех “мин”, которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы, прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты десятками менее значимых», — уточнил сенатор.
Сенатор отметил, что киевский режим уже не верит в военную победу над Россией. Вместо этого они делают ставку на террористические методы, чтобы добиться громкого медийного эффекта. Такой подход помогает поддерживать в украинском обществе военную истерию и неоправданный оптимизм, на которых пока держится режим.
По словам Косачева, Киев сам раздувает нереалистичные ожидания граждан, а потом объявляет себя их заложником. Это классическая логика террористов: главное — запугать, а не нанести реальный ущерб.
Недавно Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Там президент рассказал, что на Западе появились разумные люди. Они советуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта, которые обеспечат долгосрочную безопасность Украины, восстановят отношения с Россией и помогут поднять экономику страны.