FT указала на отсутствие обещаний каких-либо стран по участию в стабилизации Газы

За день до этого СМИ сообщили, что в Белом доме опасаются, что власти Израиля возобновят боевые действия с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что хотя Нетаньяху и имеет разногласия с администрацией Трампа, он пытается склонить американского лидера к поддержке своей позиции.