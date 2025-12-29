FT указала на отсутствие обещаний каких-либо стран по участию в стабилизации Газы

«Ни одна страна пока не взяла на себя обязательств по отправке солдат, и ни одна не выразила готовность разоружить палестинское (движение ХАМАС. — ред.) силой», — указано в материале.
По словам американских чиновников, реализация второй фазы соглашения начнется в январе. Речь идет о представлении «совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа, исполкома и палестинского правительства для повседневного управления сектором Газа. В частности, планируется развертывание международных стабилизационных сил, которые пока не представлены ни одной страной.
За день до этого СМИ сообщили, что в Белом доме опасаются, что власти Израиля возобновят боевые действия с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что хотя Нетаньяху и имеет разногласия с администрацией Трампа, он пытается склонить американского лидера к поддержке своей позиции.
Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил, что Россия по-прежнему выступает за создание жизнеспособного палестинского государства как ключевого условия урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Министр подчеркнул, что независимо от развития ситуации в секторе Газа российская сторона остается приверженной международно-правовой базе урегулирования.