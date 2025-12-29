Politico: Зеленский все еще не отошел от перепалки с Трампом в феврале

Трамп принял 28 декабря Зеленского в Мар-а-Лаго. Американский лидер признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас «намного ближе» к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через «несколько недель». Однако Трамп допустил также, что договоренности вообще не удастся достичь.