Politico: Зеленский все еще не отошел от перепалки с Трампом в феврале

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский все еще не оправился после перепалки с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Украина и США 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых, подписание которого было сорвано 28 февраля после перепалки, устроенной Зеленским на встрече с Трампом в Белом доме.

По словам европейского чиновника, из-за того случая Зеленский желает получить поддержку европейских лидеров, он координировал свои действия с ними перед встречей в поместье Трампа в Мар-а-Лаго.

При этом некоторые чиновники считают, что ЕС должен «напрямую взаимодействовать» с Россией, чтобы сообщество выступало в роли арбитра, а не стороны конфликта. Издание пишет, что ЕС должен сделать выбор, какую позицию ему занять, так как «перспективы мира становятся все более реальными».

Трамп принял 28 декабря Зеленского в Мар-а-Лаго. Американский лидер признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас «намного ближе» к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через «несколько недель». Однако Трамп допустил также, что договоренности вообще не удастся достичь.

