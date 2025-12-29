Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске анонсирован график Лукашенко на начало 2026 года

Ряд важнейших встреч и мероприятий из рабочего графика белорусского лидера в начале предстоящего года анонсировал глава администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, выступая в эфире национального телеканала.

Источник: ТАСС

Прежде всего, стало известно, что уже в январе у Верховного главнокомандующего Александра Лукашенко предстоит «несколько серьезных мероприятий с военными ведомствами», к подготовке которых приступил государственный секретариат Совета безопасности.

Запланировано белорусским руководителем, уточнил Крутой, и посещение холдинга точного машиностроения «Планар», чтобы оценить, как «реализуются программа развития микроэлектроники до 2028 года и совместные интеграционные проекты с Российской Федерацией».

Традиционно в приоритете у белорусского Президента будет и работа аграрного сектора, особенно в Витебской области. Глава администрации напомнил в этой связи, что был дан контрольный срок — первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на механизированных дворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии. «Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно», — рассказал Крутой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше