В Минске анонсирован график Лукашенко на начало 2026 года

Прежде всего, стало известно, что уже в январе у Верховного главнокомандующего Александра Лукашенко предстоит «несколько серьезных мероприятий с военными ведомствами», к подготовке которых приступил государственный секретариат Совета безопасности.
Запланировано белорусским руководителем, уточнил Крутой, и посещение холдинга точного машиностроения «Планар», чтобы оценить, как «реализуются программа развития микроэлектроники до 2028 года и совместные интеграционные проекты с Российской Федерацией».
Традиционно в приоритете у белорусского Президента будет и работа аграрного сектора, особенно в Витебской области. Глава администрации напомнил в этой связи, что был дан контрольный срок — первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на механизированных дворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии. «Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно», — рассказал Крутой.