В Минске анонсирован график Лукашенко на начало 2026 года

Традиционно в приоритете у белорусского Президента будет и работа аграрного сектора, особенно в Витебской области. Глава администрации напомнил в этой связи, что был дан контрольный срок — первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на механизированных дворах, сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенне-полевая кампания началась во всеоружии. «Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания лидера, и он соответствующие отчеты заслушивает практически ежедневно», — рассказал Крутой.