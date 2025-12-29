Глава Кубани Кондратьев поблагодарил правительство России за Анапу

«Благодарю правительство страны за продление отсрочки по уплате налогов для бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Черном море», — написал Вениамин Кондратьев.
В пакет мер поддержки входит несколько пунктов. Например, налог на имущество, недвижимость, авансовые платежи и ряд страховых взносов.
Отметим, что пока режим ЧС не снят и будет ли курортный сезон в 2026 году — не известно. Ожидалось, что глава государства поднимет этот вопрос на пресс-конференции, но ожидания не подтвердились.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше