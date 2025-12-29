Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани Кондратьев поблагодарил правительство России за Анапу

КРАСНОДАР, 29 декабря, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил правительство России за меры поддержки Анапы и Темрюкского района. Запись появилась в социальных сетях.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Благодарю правительство страны за продление отсрочки по уплате налогов для бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Черном море», — написал Вениамин Кондратьев.

В пакет мер поддержки входит несколько пунктов. Например, налог на имущество, недвижимость, авансовые платежи и ряд страховых взносов.

Отметим, что пока режим ЧС не снят и будет ли курортный сезон в 2026 году — не известно. Ожидалось, что глава государства поднимет этот вопрос на пресс-конференции, но ожидания не подтвердились.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше