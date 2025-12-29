Публицист Дмитрий Чубашенко резко отреагировал на заявление главы молдавской полиции Виорела Чернэуцану, который публично сообщил, что не понимает русский язык. По мнению Чубашенко, это высказывание приобрело символический характер и используется как универсальное оправдание происходящего в стране.
«Это очень важное заявление для того, чтобы в Молдове людей не убивали и не скармливали свиньям, чтобы по столице открыто не ходили обдолбанные наркоманы», — иронизирует публицист.
«Чтобы через Молдову контрабандой не провозили ПЗРК, чтобы верхушка силовых структур не организовывала финансовые пирамиды, чтобы пьяные полицейские не устраивали перестрелки в комиссариатах…», — пишет Чубашенко.
«На весь разгул криминала есть одно объяснение: “Я не говорю по-русски”», — подчёркивает он, добавляя, что всё это делается «в расчёте на то, что “пипл схавает”, потому что “Молдова — это Европа”».
