Федерация торговых палат Сирии: есть высокий интерес к продукции из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. На сирийском рынке сохраняется высокий интерес к продукции из Узбекистана, отмечалось в ходе прошедших в Дамаске переговоров председателя ТПП РУз Даврона Вахабова, посла республики в Кувейте Аюбхона Юнусова с президентом Федерации торговых палат Сирии Алаа Омаром аль-Али и гендиректором Федерации Мухаммадом Омиром аль-Хомиси. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана.