На Украине оценили готовность населения к уступкам территорий

Чем западнее находится регион, тем больше в нем доля противников уступок в связи с удаленностью от линии фронта и сильнее распространен тезис «воевать до конца», объяснил социолог. Он указал, что жители восточных регионов более склонны принять компромисс.
«Поэтому ты уже начинаешь говорить: слушайте, ну зачем нам это все, давайте остановимся на том, что у нас есть. Эта линия существует, там небольшие действительно разницы, но тренд действительно есть, с востока на запад», — рассказал Антипович.
Две трети украинцев видят решение конфликта в дипломатии, а одна треть выступает за выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года. Однако запрос на переговоры среди населения страны гораздо выше, чем на продолжение боевых действий, отметил эксперт.
«А когда спрашиваешь украинца: а какой реальный путь завершения конфликта — не желаемый, а реальный, — то там почти 80% говорят, что реальный путь — это только переговоры», — добавил Антипович.
Из 80% выступающих за диалог 60% — за переговоры с привлечением других государств, а 20% — за прямые переговоры с Москвой. При этом социаолог подчеркнул, что поддержка дипломатического решения конфликта не означает готовность к уступкам. На них украинцы смотрят по-разному, при этом самый болезненный вопрос — это уступка территорий.
«Но если будет предложен такой компромисс, если это будет единственно возможная конфигурация этих переговоров, тогда украинцу, который, опять же, в большинстве своем выступает за переговорный процесс, придется это принять», — добавил социолог. В целом, по словам Антиповича, украинское общество подходит к концу 2025 года с депрессией и одновременно надеждой на подписание мирного соглашения.