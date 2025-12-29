Карта дипломатии: какие страны посетил президент РК в 2025 году и кто из мировых лидеров приезжал в Казахстан

Под занавес уходящего года, 21 декабря 2025, в Санкт-Петербурге (Россия) Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент отметил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2%. «За время функционирования союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз, до 4 млрд долларов. Промышленное производство выросло на 29% и составило 1,5 трлн долларов», — сказал глава государства.