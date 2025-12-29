Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий перечислять алименты из России в Беларусь. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовой информации. Подробности приводит БелТА.
Президент России подписал закон, который дает возможность перечисления алиментов или возмещения вреда жизни и здоровью гражданам Беларуси на счета в белорусских банках. До этого момента в законодательстве РФ была предусмотрена обязанность перечисления взысканий денежных средств только на счета взыскателей, которые были открыты или в российской кредитной организации, или на казначейский счет.
Однако сейчас для белорусов или же белорусских организаций устанавливается возможность указания реквизитов банковского счета, который был открыт в банке Беларуси и куда необходимо перечислить взысканные денежные средства по исполнительным документам в отношении граждан или организаций Беларуси.
Согласно закону, данная возможность распространяется на взыскание алиментов или же на возмещение вреда, который был причинен жизни и здоровью (в том числе в связи со смертью кормильца), или на возмещение ущерба от преступления. Деньги будут перечисляться на банковские счета взыскателей, открытые в белорусской кредитной организации или счета Министерства финансов Беларуси, которые были открыты в банках.
