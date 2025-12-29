Путин подписал закон, разрешающий перечислять алименты из России в Беларусь

Согласно закону, данная возможность распространяется на взыскание алиментов или же на возмещение вреда, который был причинен жизни и здоровью (в том числе в связи со смертью кормильца), или на возмещение ущерба от преступления. Деньги будут перечисляться на банковские счета взыскателей, открытые в белорусской кредитной организации или счета Министерства финансов Беларуси, которые были открыты в банках.