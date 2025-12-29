Решить украинский конфликт могут только Россия и США, считает Косачев

Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.