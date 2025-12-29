Ричмонд
Решить украинский конфликт могут только Россия и США, считает Косачев

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ключи к решению украинского конфликта находятся у России и США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Источник: © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть ощущение наметившегося движения вперед. Но окончательные оценки давать рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно — ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал прошедшие переговоры важным событием в истории украинского кризиса.

«Старт реальному переговорному процессу вчера был дан именно разговором президентов России и США. Все предыдущие потуги европейцев с Зеленским перетянуть одеяло на себя были скорее игрой на публику, без добавленной стоимости», — констатировал Косачев.

