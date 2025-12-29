Глава Башкирии поблагодарил команду за работу в 2025 году

«12 января мы снова соберемся, отдохнувшие, с полными силами, желанием и мотивацией продолжить работать, — сказал глава республики. — Пользуясь случаем, вижу здесь глав муниципалитетов, уважаемы главы, спасибо вам за этот год, за ваш труд и служение. Уважаемые члены правительства, спасибо вам! Всех от души поздравляю. Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, мира, благополучия вашим семьям. С огромной любовью и благодарностью в душе, с уважением к вам, мои дорогие товарищи. С наступающим Новым годом!».