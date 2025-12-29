Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии поблагодарил команду за работу в 2025 году

Последнее оперативное совещание правительства в ЦУРе в 2025 году Глава Башкирии завершил словами благодарности своей команде.

Источник: РИА "Новости"

«12 января мы снова соберемся, отдохнувшие, с полными силами, желанием и мотивацией продолжить работать, — сказал глава республики. — Пользуясь случаем, вижу здесь глав муниципалитетов, уважаемы главы, спасибо вам за этот год, за ваш труд и служение. Уважаемые члены правительства, спасибо вам! Всех от души поздравляю. Желаю, прежде всего, крепкого здоровья, мира, благополучия вашим семьям. С огромной любовью и благодарностью в душе, с уважением к вам, мои дорогие товарищи. С наступающим Новым годом!».

Напомним, ранее руководитель республики сообщил, что следующее оперативное совещание правительства состоится уже в 2026 году.