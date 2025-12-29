Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины

«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30−40−50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», — сказал он.