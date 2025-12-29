Лукашенко попросил этих белорусов поверить его жизненному опыту

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 29 декабря, попросил этих белорусов поверить его жизненному опыту. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства принимает участие в благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети», которая проходит во Дворце Республики Минске.
— Дорогие мои, поверьте моему жизненному опыту. Мы в детстве, возможно, все разные. Но сегодня как никогда, у всех нас равные возможности. Надо только трудиться, — заметил Александр Лукашенко, обращаясь к детям.
Он отметил, что для малышей и школьников важна, прежде всего, учеба. Президент Беларуси обратил внимание, если дети будут учиться, то у них появится хорошая перспектива и они смогут стать теми, на кого равняются.
— Без всяких нотаций — учитесь, — подчеркнул президент.
По его словам, если есть традиции, то есть и страна, а значит, некая особенность страны. Лукашенко отметил, что хорошей традицией является поздравлять детей и бывать у них:
— Особенно у тех, кто в этом очень-очень нуждается. Хотя нет в стране тех детей, в мире нет тех детей, которые бы не нуждались во внимании и подарках.
Ранее Александр Лукашенко просто дал совет молодежи: «Никаких нотаций».
Тем временем Лукашенко сказал, что делать силовикам: «Чтобы люди в праздники не вспоминали».
Кроме того, белоруска показала, что подарили всем участникам президентского бала во Дворце Независимости в Минске.