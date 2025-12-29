Ричмонд
Мишустин: в регионах появится новый общественный транспорт

В регионах России появится новый общественный транспорт. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы правительства, благодаря господдержке в регионах в 2025 году появилось более пяти тысяч новых автобусов и трамваев. Транспорт поставлен в Нижегородскую, Самарскую, Воронежскую, Свердловскую и Белгородскую области, а также ДНР.

Кроме того, с 2026 года регионы получат федеральную поддержку на обновление парка общественного транспорта. На эти цели предусмотрено 32 млрд рублей на ближайшие три года. Также сообщается, что в ближайшие шесть лет в регионы планируется поставить около 32 тыс. единиц нового общественного транспорта.