Мишустин: в регионах появится новый общественный транспорт

Кроме того, с 2026 года регионы получат федеральную поддержку на обновление парка общественного транспорта. На эти цели предусмотрено 32 млрд рублей на ближайшие три года. Также сообщается, что в ближайшие шесть лет в регионы планируется поставить около 32 тыс. единиц нового общественного транспорта.