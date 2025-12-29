В России завершился призыв на срочную службу

Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстояло призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2025 года № 690 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек», — заявили в российском оборонном ведомстве.
В этом году мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием ГИС «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».
«Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством Российской Федерации, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан. Оповещение о явке на мероприятия, связанные с призывом, осуществлялось сотрудниками военных комиссариатов в электронном виде с использованием “Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)”, — отметили в Минобороны РФ.
Всего для обеспечения воинских перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — обратили внимание в Минобороны РФ.
Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.