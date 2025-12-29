В России завершился призыв на срочную службу

«Единый реестр, созданный во взаимодействии с правительством Российской Федерации, Минцифры России, другими федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, подтвердил свою эффективность, результатом которой стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан. Оповещение о явке на мероприятия, связанные с призывом, осуществлялось сотрудниками военных комиссариатов в электронном виде с использованием “Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)”, — отметили в Минобороны РФ.