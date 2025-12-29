Зеленский настаивает, что мирное соглашение должно выноситься на референдум

«А 20-пунктный план, мы считаем, требуется закрепить на референдуме. Все понимают, что это наиболее крепкое оформление документа. Речь идет про открытое волеизъявление не одного человека, не 450 (формальная численность Верховной рады — прим. ТАСС), а миллионов», — сказал Зеленский журналистам. Его слова приводит агентство РБК-Украина.
Зеленский добавил, что для проведения референдума потребуется установить режим прекращения огня как минимум на 60 дней. «Не все с этим согласны», — признал он.
28 декабря президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде, хотя до встречи с Трампом настаивал на необходимости проведения референдума. Трамп со своей стороны заявил, что мог бы приехать и выступить перед парламентом, если это поможет Киеву заключить соглашение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев «терроризирует мирных жителей» России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.