Зеленский заявил, что Украина будет готова к проведению встречи с РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киев рассчитывает в январе провести несколько встреч на разных уровнях с европейскими партнерами и представителями США, после чего будет готов к переговорам с российской стороной. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Мы настроены серьезно, чтобы все встречи состоялись в январе. После этого, я думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого будет встреча в том или ином формате с русскими. Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы на соответствующие форматы, про которые мы уже говорили», — сказал он на записи, фрагмент которой приводит украинские издание «Новости. Live». При этом Зеленский не уточнил, о каких именно форматах идет речь.

Он рассказал, что рассчитывает в январе провести на Украине встречу советников из США и Европы.

28 декабря по итогам встречи с Зеленским во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным возможна, но в надлежащее время.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев «терроризирует мирных жителей» России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.

