Песков: Путин и Трамп созвонятся «в самое ближайшее время»

«В самое ближайшее время», — ответил он на вопрос о том, как скоро состоится телефонный разговор лидеров РФ и США после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским.
28 декабря прошла встреча Трампа и Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В этот же день перед встречей с Зеленским американский лидер позвонил Путину. По словам Трампа, они разговаривали около 2,5 часа.
