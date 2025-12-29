Песков: Путин и Трамп созвонятся «в самое ближайшее время»

28 декабря прошла встреча Трампа и Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В этот же день перед встречей с Зеленским американский лидер позвонил Путину. По словам Трампа, они разговаривали около 2,5 часа.