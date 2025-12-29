Ричмонд
Глава Башкирии назвал топ приоритетных задач на 2026 год

Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил предварительные итоги 2025 года.

Как отметил на оперативном совещании правительства РБ Радий Хабиров, республика идет в русле общероссийских трендов. Несмотря на финансовые и экономические сложности, региону удалось обеспечить устойчивость экономики и безусловное исполнение социальных обязательств.

Напомним, в 2025 году в России началась реализация новых национальных проектов. По словам Радия Хабирова, для Башкортостана они стартовали в целом успешно и большая часть целевых ориентиров на текущий год достигнута". Из федерального бюджета привлечено 37 млрд рублей, из которых освоено на данный момент 33 млрд рублей или 93 процента.

«Вместе с тем есть определенные проблемные зоны, над выправлением которых нужно будет активно работать в следующем году», — заявил Глава Башкортостана.

В частности, республика не достигла целевого ориентира по вводу жилья. За 11 месяцев введено 2,152 млн квадратных метров.

«Да, есть еще декабрь, но предполагаем, что установленный целевой показатель мы не выполним. В прошлом году мы ввели рекордный объем жилья — 3,3 млн квадратных метров. В этом году у нас снижение, но насколько я понимаю, по введению в эксплуатацию многоквартирных домов у нас будет порядок. Показатель будет выполнен», — сказал Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, необходимо кардинально менять ситуацию со смертностью в ДТП. По прогнозам, 2025 год республика должна закончить с более лучшими показателями, чем в 2024 году. Стоит задача — ежегодно уменьшать количество погибших на дорогах и республика в этом направлении работает, но «целевой показатель, который нам поставило правительство РФ, у нас пока не выполняется».

В этом году справедливое нарекание жителей вызвало позднее начало ямочного ремонта, констатировал Радий Хабиров.

«Мы получили вал критики. Я все понимаю, сам участник тех событий, отбивали атаку на “Башкиравтодор”, но я обращаю внимание на то, что ямочный ремонт — это очень чувствительная тема», — сказал Глава Башкортостана.

Между тем, достаточно большой объем был выделен на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2027 года — это 4,2 млрд рублей. Завершены предусмотренные в этом году работы по строительству и капремонту 28 объектов на 1,2 млрд рублей.

«Но именно в этом году произошло достаточно большое количество инцидентов, связанных с авариями и порывами на инфраструктуре ЖКХ. Процент изношенности сетей — до 50%, причем в Белорецке он достигал 78% — больше, чем в среднем по республике. Прошу правительство сосредоточиться именно на решении этой задачи, — поручил Радий Хабиров. — Часто мы наблюдали отключения водоснабжения в Аургазинском и Учалинском районах. Управленческая команда на местах там делает все, что может, но ситуация тревожная. И там, и тут мы приняли решения, просто надо до конца довести работу».

Что касается социальной сферы, то она развивалась стабильно. В регионе продолжилась модернизация системы здравоохранения. Построены четыре, капитально отремонтированы девять поликлиник и больниц. Кроме того, были установлены более 130 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

«Это огромный вклад в развитие системы здравоохранения. Подчеркиваю, мы радикально меняем ландшафт системы сельского здравоохранения», — заявил Радий Хабиров.

В регионе также планомерно реализуется проект Межвузовского студенческого кампуса. Руководитель республики поблагодарил премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова за системную работу. Добавил, что еще есть нерешенные проблемы и поручил обеспечить завершение стройки в установленные сроки.

Большое внимание в республике также уделяли развитию спорта. Систематически им у нас занимаются более 2,3 млн человек. Мы в числе лидеров по количеству спортивных сооружений. Есть спортивные проекты, которые уже находятся в проработке. Работа над ними продолжится в 2026 году.

Подводя предварительные итоги уходящего года, Глава Башкортостана Радий Хабиров особо отметил, что в республике выстроена одна из лучших систем поддержки участников специальной военной операции и их семей. Объем выделенных на эти цели средств достиг 31 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2024 году.

Как сообщил Радий Хабиров, инвестиции в регионе растут, точные данные будут получены примерно в феврале-марте.

«Надеюсь, что и этот чрезвычайно сложный год мы закончим с ростом инвестиций, — добавил он. — Помните, раньше я говорил, что республика была недолюблена инвесторами. Сейчас мне кажется, что мы ее открыли для инвесторов, нам доверяют. Система поддержки на законодательном уровне работает должным образом».

Так, за 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил около 445 млрд рублей. Отметим, что в предыдущую шестилетку инвестиционная динамика в Башкортостане опережала среднероссийскую практически в два раза. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика второй год подряд — в тройке лидеров.

В республике также неплохо развивается промышленность. В пилотном национальном рейтинге дронификации Башкортостан вошел в тройку лучших регионов. Кроме того, регион занимает седьмое место в Национальном рейтинге регионов по научно-технологическому развитию, «но нам еще есть, куда стремиться».

На данный момент Башкортостан находится в лидерах по количеству индустриальных парков и технопарков. Занимает первое место в России по развитию и созданию промышленных кластеров. Особая экономическая зона «Алга» среди 31 подобной преференциальной территории заняла 3 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. И это при том, что «Алга» была создана всего лишь пять лет назад, в 2020 году, однако уже сейчас демонстрирует высокие результаты.

Кроме того, в регионе выстроена системная работа по развитию креативной экономики. Регулярно проводится «Час креативных индустрий». Учреждены гранты. В Башкортостане намерены создавать креативные кластеры. Уже отмечается День креативных индустрий. По итогам года республика вошла в тройку лучших регионов Национальной премии в сфере креативных индустрий.

«За 11 месяцев производство сельскохозяйственной продукции выросло на 7% и превысило 266 млрд рублей — отличная работа! Продолжаем технологическую модернизацию АПК. В этом году приобретено более 1,9 тысячи единиц высокопроизводительной техники на 10,8 млрд рублей. Эту работу надо продолжать», — поручил Радий Хабиров.

Как подчеркнул руководитель республики, все эти результаты являются в том числе следствием работы, проводимой в формате оперативных ВКС-совещаний в правительстве РБ. В целом за год проведено 46 таких совещаний. На них рассмотрели порядка 175 основных вопросов практически по всем аспектам жизнедеятельности республики. Пятая их часть пришлась на социальную сферу и здравоохранение. Каждый десятый вопрос касался жилищно-коммунального хозяйства, а каждый 15-й — образования и сельского хозяйства.

По результатам работы сформировано 209 поручений. Более половины из них, 54% — исполнены.

«В целом наша управленческая команда демонстрирует зрелость, устойчивость и уверенный взгляд в будущее. Общая задача — сохранить положительную динамику, продолжая работать на благо жителей Башкортостана», — резюмировал Радий Хабиров.