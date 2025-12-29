Глава Башкирии назвал топ приоритетных задач на 2026 год

«Но именно в этом году произошло достаточно большое количество инцидентов, связанных с авариями и порывами на инфраструктуре ЖКХ. Процент изношенности сетей — до 50%, причем в Белорецке он достигал 78% — больше, чем в среднем по республике. Прошу правительство сосредоточиться именно на решении этой задачи, — поручил Радий Хабиров. — Часто мы наблюдали отключения водоснабжения в Аургазинском и Учалинском районах. Управленческая команда на местах там делает все, что может, но ситуация тревожная. И там, и тут мы приняли решения, просто надо до конца довести работу».