Матвиенко напомнила еврочиновникам о блокаде Ленинграда

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко обратилась в эфире телеканала «Россия-24» к европейским чиновникам, заявляющим о якобы многочисленных военных вторжениях России в соседние государства, напомнив им о событиях блокады Ленинграда.

Источник: РИА "Новости"

Хочу напомнить этим еврочиновникам, что в блокаде Ленинграда участвовали не только гитлеровские войска, но и войска трех европейских государств.

Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Эти обвинения прозвучали в минувшем году из уст главы европейской дипломатии Кайи Каллас и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, утверждавших, что Россия за последнюю сотню лет вторгалась в пределы более чем 19 суверенных государств.

